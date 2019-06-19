Вдова Станислава Говорухина рассказала о последних днях супруга и его прощальном письме

Вдова Станислава Говорухина Галина на днях дала развернутое интервью, в котором раскрыла подробности своей жизни с легендарным кинорежиссером и поделилась воспоминаниями о его последних днях.

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По ее словам, любимый супруг не хотел говорить о своих проблемах и рассказывать о болезни, однако оставил Галине прощальное письмо, которое она обнаружила лишь после его кончины весной 2018-го.



В этой записке актер сообщал Галине, что очень ее любит, просил "отпустить" и призывал во что бы то ни стало "сохранять лицо": "Ты молодая, сильная девочка. Не унижай себя, не опускайся на дно", - написал он.



Также Говорухин завещал кремировать его тело, а прах похоронить в ногах матери. Однако после тщательных раздумий женщина все же решила поступить иначе и похоронила супруга по всем православным канонам.



Напомним, в возрасте 82 лет советский и российский актер театра и кино, режиссер Станислав Говорухин умер в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной борьбы с онкологией.

По инф. argumenti.ru

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