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Важно для дочек-внучек: детские пособия можно будет получать "не по прописке"
По инф. rosbalt.ru   
10 Апреля 2019 г.
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Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий обратиться с заявлением на получение пособия при рождении первого и второго ребенка по месту фактического пребывания.

Важно для дочек-внучек: детские пособия можно будет получать "не по прописке"

Действующий закон разрешает подавать такое заявление только по месту жительства, то есть постоянной регистрации.

Выплаты полагаются семьям, в которых доход на одного члена семьи не превышает 1,5 прожиточных минимумов при рождении (усыновлении) первого или второго ребенка. Согласно новым нормам, заявители смогут подать документы на получение пособия в органы соцзащиты или в региональное отделение Пенсионного фонда на территории того региона, где они фактически проживают. При этом они должны будут заранее известить органы соцзащиты, что временно переезжают в другой субъект РФ, подчеркнули в Госдуме.

По инф. rosbalt.ru

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