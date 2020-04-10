Василиса Володина ушла из «Давай поженимся!» в самоизоляцию

Астролог Василиса Володина отказалась принимать участие в съёмке ближайших выпусках телепередачи «Давай поженимся!». Она призналась, что хочет соблюдать полную самоизоляцию во время пандемии коронавируса.

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Съёмки новых выпусков провели при повышенных мерах безопасности и без зрителей, однако астролог всё равно отказалась приезжать в студию. Сообщается, что Володина заранее предупредила съёмочную группу, что временно не станет участвовать в телепередаче. Она отметила, что некоторое время проведет дома вместе с семьей на самоизоляции.

– Мы с Розой работаем вдвоем. Василиса решила для себя, что её жизнь, жизнь близких ей дороже. Она, наверное, молодец, и правильно поступила, – оценила решение соведущей Лариса Гузеева.

По инф. argumenti.ru

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