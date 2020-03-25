Ванесса Паради снова заступилась за экс-супруга

47-летняя французская певица и актриса Ванесса Паради, долгое время состоявшая в отношениях с Деппом, мать его детей, в очередной раз заступилась за Джонни. Которого бывшая жена, актриса Эмбер Херд, обвинила в изощренном домашнем насилии.

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При этом далее выяснилось, что все было наоборот - домашнее насилие по отношению к Деппу исходило от нее. Вплоть до избиения супруга межкомнатной дверью. С комментарием в духе «извини, случайно вышло».

Издание The Blast приводит выдержки из заявления Паради, продолжающей отзываться о бывшем сожителе исключительно в превосходных тонах. В то время как все сказанное про Херд - это враки, настаивает Ванесса.

Женщина напомнила, что знает Деппа вот уж более четверти века, из которых четырнадцать они провели вместе, воспитав двоих детей. И у нее нет ни одного повода сказать о Джонни дурного слова - ведь тот всегда был добрым, чутким, щедрым человеком и отличным отцом. Не замеченным в склонности к насилию.

Более того, Джонни не то что руки на членов семьи не поднимал, он и голоса-то ни разу не повысил, и никого никогда не оскорблял и не обзывал.

Оттого страшно обидно наблюдать, как карьера Деппа уходит в закат из-за клеветнических нападок Херд.

Как заверяет Паради, если это понадобится, она готова явиться в суд и дать в защиту Джонни показания. И вообще все поголовно коллеги Деппа любят и обожают - такой вот чудесный парень. И один из лучших актеров, какие только бывают, кстати.

По инф. "Российской газеты"

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