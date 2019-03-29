Вандал, напавший на "Ивана Грозного и сына его Ивана", ссылается на "неприятные ощущения"

На суде обвиняемый в порче картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» — посетитель Третьяковской галереи Игорь Подпорин — объяснил свой поступок неприятными ощущениями, которые у него якобы возникли при виде полотна.

До этого мужчина, по его собственному признанию, редко посещал музеи из-за нехватки времени. Про свой визит в Третьяковку Подпорин рассказал, что пришел посмотреть картины, заходил в буфет, но алкогольные напитки там не употреблял, передает РИА Новости.

Картину Репина обвиняемый ранее не видел и намерения ее портить не имел — до тех пор, пока не испытал на себе некое ее воздействие.

«Я увидел эту картину и среагировал, как-то так она на меня подействовала. Неприятное впечатление, оно выразилось так, что я стойкой повредил ее. Собрался уже выходить, но вернулся и повредил картину стойкой», — заявил Подпорин в суде.

«Неприятное впечатление» от картины мужчина объяснил тем, что на самом деле Иван Грозный не убивал своего сына — вопреки изображенному Репиным сюжету. Кроме того, по словам Подпорина, сказался стиль живописи. «Она нарисована в таком стиле...Там кровь... Я видел и иконы с Иваном Грозным, да и все-таки царь был России», — сказал подсудимый.

Прокурор поинтересовался, почему Подпорина не возмутили другие исторически недостоверные картины — например, на мифологическую тематику, — но мужчина ответил, что такие полотна у него негативной реакции не вызвали.

Свою вину в содеянном Подпорин признал лишь частично — он не отрицает факт порчи картины, но пытается доказать, что испорченная им картина не имеет особой культурной ценности.

По данным следствия, 25 мая 2018 года Подпорин, используя столбик ограждения, разбил стекло, покрывавшее картину Репина, и повредил само полотно. В отделении полиции он утверждал, что выпил перед этим 100 граммов водки, но потом опроверг свои показания.

Нанесенный картине ущерб превысил 30 млн рублей: холст был порван в трех местах по центру, включая фигуру царевича, а от расколотого стекла сильно пострадала авторская рама.

Уголовное дело в отношении Подпорина возбуждено по статье об уничтожении или повреждении особо ценных объектов культурного наследия, ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Polit.ru

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