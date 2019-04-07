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Валерий Леонтьев из-за болезни отказался от выступлений
По инф. «Аргументы недели»   
07 Апреля 2019 г.
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Российский певец Валерий Леонтьев сообщил поклонникам, что переносит два концерта из-за проблем со здоровьем. По словам 70-летнего артиста, волноваться не стоит, потому что он идёт на поправку.

Валерий Леонтьев из-за болезни отказался от выступлений

Известный музыкант объяснил, что вынужден перенести два концерта в Рыбинске и Твери. Артист попросил поклонников не грустить, ведь скоро он вернётся, - сообщил Леонтьев на странице в Instagram.

"Не будем ждать домыслов прессы – я заболел. P.S. Мёд и малина имеются ) Всем здоровья!" - в шуточной форме написал артист.



Напомним, что ранее артист уже отменял концерты из-за плохого самочувствия. Так в прошлом году он отменил выступление из-за гипертонии, а после не смог выступить на двух концертах из-за пневмонии.

По инф. «Аргументы недели»

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