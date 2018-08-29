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Валентин Гафт встревожил поклонников: времени "осталось мало"
По инф. argumenti.ru   
29 Августа 2018 г.
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Легендарный российский актер Валентин Гафт сделал заявление, которое напугало его поклонников. По словам артиста, который в последнее время плохо себя чувствует, "ему осталось мало" и он это понимает.

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Гафт, которому сейчас 82 года, подчеркнул, что ему постоянно нужен хороший уход и наличие рядом врачей. Валентин Иосифович отметил в рамках телешоу "Привет, Андрей!", что совсем недавно он был на похоронах своих коллег из "Современника" Сергея Шеховцова и Тамары Дегтяровой и добавил, что ему их очень жалко.

По словам Гафта, ему тяжело передвигаться, но ему очень помогает супруга Ольга Остроумова, с которой они вместе уже четверть века, напоминают argumenti.ru.

Из новостей о жизни "звезд" их внешность и здоровье:

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