Валентин Гафт из больницы отправился в ребилитационный центр

Народного артиста РСФСР Валентина Гафта выписали из больницы в Москве. В настоящее время 83-летний артист находится в реабилитационном центре, где будет восстанавливаться после перенесенного инсульта.

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Об этом сообщила его супруга, актриса Ольга Остроумова агентству «Москва». Она отметила, что состояние мужа стабильное. Супруга артиста также напомнила, что после инсульта обычно восстанавливаются год, а у ее мужа прошел только месяц.

По инф. rosbalt.ru

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