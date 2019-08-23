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Валентин Гафт из больницы отправился в ребилитационный центр
По инф. rosbalt.ru   
23 Августа 2019 г.
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Народного артиста РСФСР Валентина Гафта выписали из больницы в Москве. В настоящее время 83-летний артист находится в реабилитационном центре, где будет восстанавливаться после перенесенного инсульта.

Валентин Гафт из больницы отправился в ребилитационный центр


Об этом сообщила его супруга, актриса Ольга Остроумова агентству «Москва». Она отметила, что состояние мужа стабильное. Супруга артиста также напомнила, что после инсульта обычно восстанавливаются год, а у ее мужа прошел только месяц.

По инф. rosbalt.ru

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