Вакцина против коронавируса: над чем конкретно бьются сейчас ученые?

Китайские власти объявили о создании вакцины от коронавируса. О ней рассказал доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, член Нью-йоркской академии наук, вице-президент Международной академии наук о природе и обществе, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института им. Гамалеи Виктор Зуев.

– Вакцина, сообщают китайцы, есть, но использовать ее можно будет месяцев через восемь, после прохождения всех экспериментальных и клинических испытаний. Почему так долго?

– Это, вероятнее всего, будет возбудитель, который нужно будет ослаблять. Возможно, и восьми месяцев будет мало. Я думаю, не меньше 10 месяцев. Когда ее начнут испытывать на людях, могут выявиться новые недостатки. Но вакцина нужна будет только тем, кто попадет в группу риска – а это те, кто поедет в Китай или будет тут принимать китайцев. Но говорить нужно не об этом, а о том, насколько ситуация опасна для нас с вами.

– И насколько?

– Сейчас неопасна. То, что сейчас вспыхнуло в Италии, обусловлено тем, что итальянцы сидели и наблюдали, вместо того чтобы принять те меры, которые давным-давно были приняты у нас в России. Сейчас уже около 30 стран регистрируют у себя заболевания. У нас – ничего, хотя мы соседи с Китаем и к нам многие приезжают из Китая и на работу, и с туристическими целями, плюс у нас многие учатся в Китае. Но это не значит, что вирус точно не проскочит. Как это было в 60-х годах, когда к нам проник даже вирус натуральной оспы, но тогда приняли все меры и не допустили распространения.

– Почему именно коронавирус считается таким опасным, если от него смертность ниже, чем от обычного гриппа?

– Вакцину сделать можно – важно, будет она эффективной или нет. Потому что оказалось, что после перенесенного коронавирусного заболевания иммунитет очень нестойкий. Вот откуда сегодня зарегистрировано 195 повторных заболеваний, а это очень плохой признак, потому что ни одна вакцина не бывает более эффективной, то есть не оставляет более прочного иммунитета, чем собственно заболевание. А если заболевание не оставляет прочного иммунитета, как же сделать вакцину? Вот над чем сейчас бьются ученые.

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По инф. sobesednik.ru

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