В Заполярье завели уголовное дело за массовое заражение коронавирусом

В Мурманской области возбуждено первое уголовное дело о неосторожности, результатом которой стало массовое заражение коронавирусом. (Герой этой истории проявил халатность и в итоге поставил под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь и здоровье еще нескольких десятков человек. И пусть этот пример послужит уроком другим. - прим. МГ.)

Как сообщил оперативный штаб региона, житель города Апатиты вернулся из поездки на Кубу и, почувствовав недомогание, никому об этом не сообщил и за медицинской помощью не обратился. Напротив, мужчина продолжал общаться с людьми, ездить на работу и вести привычный образ жизни. Когда ему стало хуже, горожанин попал в больницу. Тесты подтвердили наличие у него коронавируса. У нескольких контактных лиц был подтвержден диагноз CoViD-19.

Уголовное дело 8 апреля было возбуждено по ч.1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий».

Сейчас подозреваемый остается в больнице на изоляции и продолжает лечение.

Всего с этим человеком контактировал 191 человек, и четыре случая заражения были подтверждены.

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Ранее мы сообщали и о других вопиющих случаях поведения медиков во время пандемии. Так, главный врач Калужской областной больницы Владимир Кондюков во время мировой пандемии коронавируса поехал отдыхать в Таиланд, а главный внештатный инфекционист в Ставропольском крае нарушила карантин и заразила не менее десятка человек.

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По инф. rosbalt.ru

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