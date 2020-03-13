В Забайкалье члены ОПГ «Ключевские» за убийства и похищения отправились в тюрьму

Бывшие депутаты и их подельники из так называемой ОПГ «Ключевские» получили длительные тюремные сроки за серию тяжких преступлений с 1995 по 2005 годы.

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Забайкальский краевой суд в Чите назначил от 23 до 25 лет колонии строгого режима руководителю и пятерым другим участкам организованной преступной группы. Среди них оказались обвиняемые в убийствах экс-депутат Читинской городской думы Алексей Гуськов и экс-депутат Читинской областной думы Дмитрий Непомнящих.

В частности, Дмитрий Непомнящих и Александр Кудрявцев получили по 25 лет колонии, Дмитрий Дегтярев и Алексей Гуськов — 23 года, Иван Дяжур и Александр Тюменцев получил 24 года. Кроме того, они выплатят потерпевшим от 500 тыс. до миллиона рублей с каждого, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Членов банды обвиняют в совершении 12 убийств и похищениях людей, в том числе местных бизнесменов и участников конкурирующих преступных групп.

В течение десяти лет преступники занимались рэкетом, облагая данью коммерсантов. «Для убедительности» они использовали огнестрельное оружие и надевали форму сотрудников ДПС. Последние участники банды были задержаны в 2017 году. Уголовное дело заняло 64 тома, а приговор оглашался два дня.

По инф. rosbalt.ru

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