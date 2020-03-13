В Забайкалье члены ОПГ «Ключевские» за убийства и похищения отправились в тюрьму

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Забайкальский краевой суд в Чите назначил от 23 до 25 лет колонии строгого режима руководителю и пятерым другим участкам организованной преступной группы. Среди них оказались обвиняемые в убийствах экс-депутат Читинской городской думы Алексей Гуськов и экс-депутат Читинской областной думы Дмитрий Непомнящих.
В частности, Дмитрий Непомнящих и Александр Кудрявцев получили по 25 лет колонии, Дмитрий Дегтярев и Алексей Гуськов — 23 года, Иван Дяжур и Александр Тюменцев получил 24 года. Кроме того, они выплатят потерпевшим от 500 тыс. до миллиона рублей с каждого, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Членов банды обвиняют в совершении 12 убийств и похищениях людей, в том числе местных бизнесменов и участников конкурирующих преступных групп.
В течение десяти лет преступники занимались рэкетом, облагая данью коммерсантов. «Для убедительности» они использовали огнестрельное оружие и надевали форму сотрудников ДПС. Последние участники банды были задержаны в 2017 году. Уголовное дело заняло 64 тома, а приговор оглашался два дня.
Мужчины в России спят крепче, чем женщины. Согласно опросу ВЦИОМ, 59% мужчин легко засыпают, а среди женщин таких только 47%. Также 49% женщин признались, что долго не могут заснуть, а среди мужчин таких лишь 34%.
Владимир Зельдин за свою долгую жизнь успел не только стать одним из любимейших актёров для наших соотечественников, но и целых два раза оказаться в Книге рекордов Гиннесса! Такую честь он заслужил своим необычайным трудолюбием.
В лесах острова Мадагаскар существует особая популяция диких кошек, отличающихся крупными размерами. Ученые давно обсуждали вопрос, откуда взялись эти кошки. Обычно считалось, что это или одичавшие потомки домашних кошек, привезенных на Мадагаскар европейцами, или они происходят от диких кошек восточной части Африки, черноногой (Felis nigripes) и степной (Felis lybica), каким-то образом проникших на остров. Но новое исследование показало, что не верна ни одна из этих гипотез.
В Подмосковье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о запрете всех массовых мероприятий, в которых число участников превышает 5 тысяч человек. Есть у нас и другие новости о распространении инфекции и о том, что происходит в связи с этим.
Эксперты Роскачества решили проверить, насколько безопасны и прочны латексные презервативы. Оказалось, что в некоторых образцах содержатся цинк и изопропанол в повышенном количестве. Эти вещества, в свою очередь, потенциально токсичны и могут приводить к раздражению.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило об отзыве 12 тыс. 192 автомобилей марки Lada Vesta, Xray, Largus. Под отзыв подпадают машины, проданные с сентября 2019 года по настоящее время.
Энтони Хопкинса можно с лёгкостью назвать одной из главных звёзд Голливуда. Его роль Ганнибала Лектора стала, без преувеличения, легендарной в мировой истории кинематографа. Обычно семейные дела звёзд такого уровня также становится достоянием общественности… но не в этом случае.
Увеличение числа енотов наблюдается в Москве. (Мы, в свою очередь, можем сказать, что это касается не только Москвы, но и других городов. Енот стал очень популярным зверьком, только вот рад ли он сам этому? Вряд ли... прим. МГ.)
Удивительно, но во время своего «исторического» выступления в Госдуме Владимир Путин совсем не выглядел победителем. Это был пожилой и несколько растерянный человек, без всякого блеска зачитывающий текст по бумажке.
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