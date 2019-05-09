В ярославских больницах не нашлось противоядия от укуса змеи

В медучреждениях Ярославля не оказалось противоядия от змеиных укусов. В результате, как сообщает Regnum, пострадавшая от укуса змеи женщина попала в реанимацию с инсультом.

Как рассказали агентству родственники женщины, змея укусила ее на участке в селе Лютово под Ярославлем. Соседка вызвала «скорую помощь», но медики на станции не могли решить, куда вести пострадавшую, и попросили перезвонить позднее. При повторном звонке соседке пострадавшей заявили, что сыворотки нет ни в одном лечебном учреждении Ярославля. Женщина сама отвезла пострадавшую в ближайшую к Лютово ярославскую больницу № 2.

В течение двух часов состояние пациентки значительно ухудшилось, она была переведена в реанимацию. По словам родственников, сыворотка женщине так и не была введена. В итоге у женщины случился инсульт и у нее парализована левая половина тела.

«Я не врач, но считаю, что осложнения на сердце возможны из-за действия змеиного яда. Даже если это не так, отсутствие сыворотки может привести к гибели других людей. Сейчас весна, и змеи особенно активны», — заявил агентству сын пострадавшей.

СК РФ ведет проверку, а в департаменте здравоохранения Ярославской области ситуацию не комментируют.

По инф. rosbalt.ru

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