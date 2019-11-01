В Японии сгорел всемирно известный средневековый замок

Пожар уничтожил семь строений замка Сюри в японской Окинаве, включая главное здание комплекса, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на пожарные службы. Замок внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. (Печальная утрата, но почти нет никаких сомнений в том, что этот замок будет восстановлен. - прим. МГ.)

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Сообщение о пожаре поступило в 2.40 ночи 31 октября. На место отправили 30 пожарных машин, и расчеты боролись с огнем почти 11 часов. Один из пожарных доставлен в больницу с обезвоживанием.

По разным данным, огонь охватил от 1,3 до 4 тыс. кв. м и полностью уничтожил семь строений. Постройки были выполнены из дерева, но имели металлический каркас.

Очевидцы рассказали, что пожар начался в главном зале, точную причину возгорания сейчас устанавливают. По данным полиции, 30 октября в замке до самой ночи оставался персонал, который готовил залы для мероприятий фестиваля культуры государства Рюкю.

Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что власти намерено восстановить замок. «Это ранит до глубины души. Правительство приложит все усилия для восстановления (замка)», — приводит его слова РИА Новости.

Замок Сюри в городе Наха префектуры Окинава был резиденцией монархов во времена Рюкюского государства. Его построили примерно в 1400-х годах. Многие постройки были разрушены во время авиаударов США в 1945 году, но в начале 1990-х годов замок полностью восстановили. В 2000 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Polit.ru

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