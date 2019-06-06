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В Японии перестают раздавать бесплатные пакеты. Не денег жалко, а природу!
По инф. rosbalt.ru   
06 Июня 2019 г.
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В Японии супермаркетам, торговым центрам и магазинам розничной торговли запретят выдавать покупателям бесплатные пластиковые пакеты для покупок. Соответствующий законопроект правительство представит в ближайшее время, заявил глава министерства окружающей среды Есиаки Харада.

В Японии перестают раздавать бесплатные пакеты. Не денег жалко, а природу!

Таким образом власти планируют внести вклад в борьбу с загрязнением биосферы. Харада отметил, что пластиковые пакеты составляют небольшую часть всего пластикового мусора, однако это нововведение станет «крайне символичным». Он также добавил, что борьбу с загрязнением водных ресурсов нужно активизировать.

Япония занимает второе место в мире после США по объемам пластикового мусора на душу населения.

По инф. rosbalt.ru

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