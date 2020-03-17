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В Японии к смертной казни приговорили убийцу ментальных инвалидов
По инф. Российской газеты   
17 Марта 2020 г.
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Суд города Иокогама вынес смертный приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника местного дома-интерната для людей с ограниченными умственными возможностями Сатоси Уэмацы. Он признан виновным в убийстве 19 человек.  Мы подробно рассказывали об этой жуткой истории...

Серийного убийцу в Японии приговорили к смертной казни

Нападение на медучреждение произошло летом 2016 года. Вооруженный ножом Уэмаца зарезал 19 человек и ранил несколько десятков пациентов. Защита настаивала на невменяемости подсудимого и требовала направить его на принудительное лечение, но суд в полном объеме удовлетворил требование прокуратуры, посчитав, что японец ни по одному из пунктов обвинения не заслуживает снисхождения.

В ходе процесса убийца неоднократно заявлял, что просто хотел избавить людей с ограниченными возможностями от страданий.

На тему смертной казни сказано немало,  и споров вокруг нее тоже предостаточно, мы писали об этом:

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