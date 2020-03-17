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Суд города Иокогама вынес смертный приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника местного дома-интерната для людей с ограниченными умственными возможностями Сатоси Уэмацы. Он признан виновным в убийстве 19 человек. Мы подробно рассказывали об этой жуткой истории...
Нападение на медучреждение произошло летом 2016 года. Вооруженный ножом Уэмаца зарезал 19 человек и ранил несколько десятков пациентов. Защита настаивала на невменяемости подсудимого и требовала направить его на принудительное лечение, но суд в полном объеме удовлетворил требование прокуратуры, посчитав, что японец ни по одному из пунктов обвинения не заслуживает снисхождения.
В ходе процесса убийца неоднократно заявлял, что просто хотел избавить людей с ограниченными возможностями от страданий.
На тему смертной казни сказано немало, и споров вокруг нее тоже предостаточно, мы писали об этом:
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В Японии к смертной казни приговорили убийцу ментальных инвалидов
Суд города Иокогама вынес смертный приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника местного дома-интерната для людей с ограниченными умственными возможностями Сатоси Уэмацы. Он признан виновным в убийстве 19 человек. Мы подробно рассказывали об этой жуткой истории...
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