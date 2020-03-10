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В Якутии жестоко расправились с десятками собак и кошек
По инф. polit.ru   
10 Марта 2020 г.
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В якутском пункте передержки зоозащитники нашли контейнер, в котором было около сотни трупов собак и кошек. (Такое отношение к животным просто возмутительно и оно карается по закону.- прим. МГ.)

В Якутске в пункте передержки убили около сотни собак и кошек. Глава республики поручил провести проверку

Видео и снимки пустого приюта и мертвых животных волонтеры опубликовали в Instagram-аккаунте «Белый Бим».

В начале марта пункт передержки поместили на карантин, так как у одного из отловленных животных обнаружили бешенство. Департамент ветеринарии республики потребовал ежедневно осматривать животных и «умерщвлять всех больных и подозрительных собак и кошек».

Зоозащитница Злата Сычева рассказала, что всего в пункте передержки находились более 200 животных, сейчас там обнаружили только 70. По ее словам, собак и кошек убили «насильственно, не при помощи инъекции».

«Нужно проводить экспертизу. В теплом помещении не осталось ни одного животного. Снаружи в вольерах осталась только часть собак, с правой стороны все вольеры пустые. Чтобы выявить у собаки бешенство, требуется время и решение специальной комиссии, а они тут сами все порешали, получается», — заявила Сычева.

В пресс-службе департамента сообщили, что зараженное бешенством животное находилось в приюте и могло заразить остальных, в ведомстве решили «принять меры по недопущению распространения заболевания».

«Из всего поголовья животных, содержащихся в приюте, непосредственно контактировали с инфицированной особью 72 головы, которые были подвергнуты эвтаназии ветеринарными специалистами Управления ветеринарии города Якутска в присутствии работников пункта передержки», − сообщили в ведомстве.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что не имеет отношения к убийству животных. Она объяснила, что на карантине решения об умерщвлении животных принимает специальная комиссия ветеринарной службы, а не мэрия города или сотрудники приюта.

«Я не принимала никаких решений и не давала указаний об умерщвлении собак в пункте передержки животных. Зря меня в этом обвиняют. Это клевета. По факту обнаружения трупов собак сегодня я обратилась в столичную полицию с просьбой дать правовую оценку произведенным действиям, а также поставила в известность прокурора города Якутска», — написала она.

Глава республики Айсен Николаев поручил провести проверку из-за умерщвления животных. Он добавил, что в комиссию включат «представителей общественности и СМИ».

Глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов разместил у себя в Instagram видео волонтеров.

«Речь идет о массовом убийстве животных в местном "приюте". Хотя правильнее назвать его концлагерем. Помните, мэр Якутска предлагала ввести "налог на собак"? Видимо, теперь нам решили показать что будет с теми, за кого этот налог платить не будут. Они как раз на шестом видео, том самом (помните, нам еще говорили, что "тратят на каждую собаку 14 тысяч рублей"? Теперь видно, насколько "эффективно" расходуются эти деньги)», — написал он.

Бурматов заявил, что сотрудники пункта передержки и чиновники нарушили сразу нескольких статей Уголовного кодекса. Среди них — жестокое обращение с животными, нецелевое расходование бюджетных средств и превышение должностных полномочий. Он добавил, что направил депутатский запрос в полицию.

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