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В Якутии резко ограничили прием мигрантов на работу
По инф. rosbalt.ru   
28 Марта 2019 г.
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Глава Якутии Айсен Николаев запретил до конца года принимать на работу иностранных граждан по 33 направлениям экономической деятельности. Напомним, что республика переживает шок после изнасилования местной жительницы мигрантом-киргизом...

В Якутии резко ограничили прием мигрантов на работу

Итак, идя навстречу народному возмущению, местные власти предприняли ряд мер - пока непонятно, будет ли их достаточно.

Как передает News.Ykt.ru, для установлен запрет на привлечение иностранцев в производство пищевых продуктов, напитков, одежды, на деятельность по перевозке пассажиров в городском и пригородном сообщении, легковое такси и арендованные автомобили с водителем, автомобильный грузовой транспорт, в области образования и здравоохранения и т. д.

Также теперь иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность на основании патентов, нельзя будет заниматься деятельностью в области права, бухгалтерского учета, архитектуры и инженерно-технического проектирования, в сфере научных исследований и разработок и прочей профессиональной научной и технической деятельностью.

Всего главой установлен запрет на 33 вида деятельности в области сельского, лесного хозяйства, охоты, обрабатывающих производств, строительства, торговли, транспортировки, гостиничной, научной и технической деятельности, по операциям с недвижимостью, а также в сфере образования, здравоохранения и оказания социальных услуг.

В Якутии действует самая высокая стоимость патента для мигрантов среди всех субъектов РФ.

По инф. rosbalt.ru

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