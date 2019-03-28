В Якутии резко ограничили прием мигрантов на работу

Глава Якутии Айсен Николаев запретил до конца года принимать на работу иностранных граждан по 33 направлениям экономической деятельности. Напомним, что республика переживает шок после изнасилования местной жительницы мигрантом-киргизом...

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Итак, идя навстречу народному возмущению, местные власти предприняли ряд мер - пока непонятно, будет ли их достаточно.

Как передает News.Ykt.ru, для установлен запрет на привлечение иностранцев в производство пищевых продуктов, напитков, одежды, на деятельность по перевозке пассажиров в городском и пригородном сообщении, легковое такси и арендованные автомобили с водителем, автомобильный грузовой транспорт, в области образования и здравоохранения и т. д.

Также теперь иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность на основании патентов, нельзя будет заниматься деятельностью в области права, бухгалтерского учета, архитектуры и инженерно-технического проектирования, в сфере научных исследований и разработок и прочей профессиональной научной и технической деятельностью.

Всего главой установлен запрет на 33 вида деятельности в области сельского, лесного хозяйства, охоты, обрабатывающих производств, строительства, торговли, транспортировки, гостиничной, научной и технической деятельности, по операциям с недвижимостью, а также в сфере образования, здравоохранения и оказания социальных услуг.

В Якутии действует самая высокая стоимость патента для мигрантов среди всех субъектов РФ.

По инф. rosbalt.ru

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