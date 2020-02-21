Ко Дню Победы 21 крупный алмаз, добытый на якутских месторождениях, будет назван в честь Героев Советского Союза, призванных на Великую Отечественную войну из Якутии.
В прошлые годы были увековечены в алмазах имена четырех героев Великой Отечественной войны из Якутии. Это «Снайпер Охлопков», «Герой Попов», «Герой Степанов» и «Герой Советского Союза Н. А. Кондаков».
В январе нынешнего года еще одному крупному алмазу было присвоено имя Героя Советского Союза Сергея Александровича Асямова.
В пресс-службе главы и правительства республики сообщили, что до 9 мая будут увековечены имена всех якутян, совершивших подвиги на фронте и удостоенных высокого звания.
Алмазам массой более 50 карат по инициативе главы региона Айсена Николаева, поддержанной генеральным директором АК «АЛРОСА» Сергеем Ивановым, будут присваивать имена и других заслуженных людей, внесших большой вклад в развитие республики. В частности, будут увековечены имена якутян — Героев Социалистического Труда. Всего до 2022 года, когда республика будет отмечать 100-летие со дня образования, имена получат 100 уникальных кристаллов.
- Другие заголовки о грядущем 75-летии Победы и обо всем, что с этим связано - по ссылке.
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Умер программист, придумавший самые известные сочетания клавиш
Программист Ларри Теслер, который придумал функции «вырезать», «копировать» и «вставить», умер в возрасте 74 лет. О его смерти сообщил официальный Twitter-аккаунт компании Xerox.
-
Леонид Якубович не понимает, куда делись его «пенсионные» деньги
Звезда капитал-шоу "Поле Чудес" Леонид Якубович также решил высказался о размерах своей пенсии. По словам Якубовича, на данный момент он получает около 23 тысяч рублей.
-
В Якутии крупные алмазы получат имена героев Великой Отечественной
Ко Дню Победы 21 крупный алмаз, добытый на якутских месторождениях, будет назван в честь Героев Советского Союза, призванных на Великую Отечественную войну из Якутии.
-
Бедность и рост цен — основные проблемы России, считают граждане
Главными проблемами России граждане страны считают бедность и рост цен. Таковы результаты опроса исследовательского холдинга «Ромир».
-
Мать-героиня: в подмосковной семье родился десятый малыш
В многодетной семье из подмосковного Дзержинского снова пополнение.
-
Госдума приняла закон о маткапитале на первого ребенка
Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий выплату материнского капитала на первого ребенка. (Таким образом, осталось всего ничего - чтобы закон подписал президент и он вступит в силу. Но изменит ли это ситуацию в демографии страны? Эксперты советуют не обнадеживаться... прим. МГ.)
-
Медики обнаружили коронавирус еще у двух россиян c круизного лайнера в Японии
Японские медики обнаружили коронавирус еще у двух россиян с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит у берегов Японии, сообщает посольство РФ в Японии.
-
Бельгийские археологи во время раскопок у собора нашли стены из черепов и костей
Бельгийские археологи во время раскопок у собора Святого Бавона в Генте нашли стены, сложенные из человеческих костей.
-
Мистер Крыс, а какой у меня диагноз?
Ученые Южного федерального университета в Ростове-на-Дону сумели применить уникальные способности крыс для выявления рака, туберкулеза и сахарного диабета.
-
Пенсионерке из Латвии заморозили счета из-за игры в казино
На территории Латвии есть специальный регулятор, который контролирует доступ к нелегальным онлайн казино. Именно он и заблокировал возможность входа в riobet-casino.org, а также закрыл счет в банке. Офисы онлайн платформы находятся в Кюрасао.
-
СМИ: Дженнифер Лопес пригласила Меган Маркл на свою свадьбу
Журналисты утверждают, что всемирно известная актриса и певица Дженнифер Лопес попросила герцогиню Сассекскую Меган Маркл стать подружкой невесты своей на свадьбе. Джей Ло грядущим летом выйдет замуж за Алекса Родригеса.
-
Сфера азарта: В Непале открыли новое казино, Maxbet мобильная версия и другие новости
Недавно на базе отеля Marriott Kathmandu Naxal Nepal в Непале было открыто ещё одно игорное заведение. Ожидается, что это в значительной степени укрепит экономику страны и увеличит туристический поток. Предоставляемые гемблинг-услуги также будут расширены, что вызовет интерес любителей азартных игр не только близлежащих районов, но и всего мира.
-
В ГИБДД хотят предупреждать водителей об опасных участках дорог с помощью СМС
В Госавтоинспекции прорабатывают вопрос о применении рассылок SMS на мобильные телефоны для оповещения автомобилистов о приближении к аварийно опасным участкам на дорогах. Об этом в эфире радиостанции «Милицейская волна» рассказал замначальника ГИБДД России Олег Понарьин.
-
Блогер-хиромантесса. Вам уже стало интересно?
Загадочностью, необычностью, мистикой и тайнами овеяно занятие нашего нового блогера – Натальи Китайгородской. Она называет себя практикующим хиромантом, и посвятила этому ремеслу уже целых 23 года. Из них 17 лет работы прошли на улицах и набережных Киева, Днепра, Ялты и Коктебеля.
-
Московская пенсионерка хотела раскрутить свой Instagram и лишилась почти 200 тысяч
Московская пенсионерка обратилась в полицию в связи с ограблением ее на 180 тысяч рублей. В такую сумму неизвестный оценил свою услугу по развитию аккаунта женщины в Instagram. (Пожилые люди очень доверчивы, вот и попадаются на удочку мошенников. Будьте бдительны, пожалуйста, перед тем, как доверять кому-то свои деньги. - прим. МГ.)
-
В Конституцию настойчиво продвигают веру, память и семью. Еще бы здравый смысл не забыть…
Положения о традиционном браке как союзе мужчины и женщины, уважении исторической памяти и вере могут включить не в преамбулу Конституции, а в ее основной текст. Об этом рассказал сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в главный закон страны Андрей Клишас.
-
Стало известно имя самой богатой россиянки
Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России.
-
Елена Степаненко согласилась вести телешоу за миллион рублей
В последние месяцы к Елене Степаненко приковано повышенное внимание со стороны общественности. Во многом этому поспособствовал громкий развод с Евгением Петросяном. Брак артистов длился более тридцати лет.
-
Рядовой, обвиняемый по делу о дедовщине в воинской части Забайкалья, признал свою вину
Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый по делу о дедовщине (ст. 335 УК РФ) в воинской части в поселке Горный в Забайкалье, признал свою вину. В конце октября 2019 года в этой части солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек.
-
Как рождался шедевр Хачатуряна «Танец с саблями», можно узнать, сходив в кино
В прокат вышел необычный проект — фильм «Танец с саблями» режиссера Юсупа Разыкова, посвященный нескольким дням из жизни Арама Хачатуряна. Ниже представляем интервью с деятелем киносферы.