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В Якутии крупные алмазы получат имена героев Великой Отечественной

По инф. "Российской газеты"   
21 Февраля 2020 г.
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Ко Дню Победы 21 крупный алмаз, добытый на якутских месторождениях, будет назван в честь Героев Советского Союза, призванных на Великую Отечественную войну из Якутии.

В Якутии крупные алмазы получат имена героев Великой Отечественной

В прошлые годы были увековечены в алмазах имена четырех героев Великой Отечественной войны из Якутии. Это «Снайпер Охлопков», «Герой Попов», «Герой Степанов» и «Герой Советского Союза Н. А. Кондаков».

В январе нынешнего года еще одному крупному алмазу было присвоено имя Героя Советского Союза Сергея Александровича Асямова.

В пресс-службе главы и правительства республики сообщили, что до 9 мая будут увековечены имена всех якутян, совершивших подвиги на фронте и удостоенных высокого звания.

Алмазам массой более 50 карат по инициативе главы региона Айсена Николаева, поддержанной генеральным директором АК «АЛРОСА» Сергеем Ивановым, будут присваивать имена и других заслуженных людей, внесших большой вклад в развитие республики. В частности, будут увековечены имена якутян — Героев Социалистического Труда. Всего до 2022 года, когда республика будет отмечать 100-летие со дня образования, имена получат 100 уникальных кристаллов.

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