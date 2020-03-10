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В Воронежской области пьяный водитель сбил семью из пяти человек
По инф. rosbalt.ru   
10 Марта 2020 г.
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В Воронежской области автомобиль наехал на семью из пяти человек, двое из них погибли. По предварительным данным, водитель был пьян.

Под Воронежем пьяный водитель сбил семью из пяти человек

Как сообщает пресс-служба областного главка МВД, авария произошла поздно вечером в Павловском районе.

Под колесами авто погибли восьмилетний мальчик и 58-летняя женщина. Остальные члены семьи — 61-летний мужчина, 39-летняя женщина и 14-летний мальчик — госпитализированы.

Неоднократно отмечалось: пьянство за рулем - это бич российских дорог, а алкоголь вообще - значительная причина смертности в стране (а также преступлений - как правило, бессмысленных и жестоких).Но заметим, что данные статистики все же говорят о том, что число пьяных автоаварий падает - и это радует, а кроме того вполне логично: медики говорят, что общее количество больных алкоголизмом в РФ неуклонно снижается, люди начинают больше ценить свое здоровье, жизнь и имущество... Вот только очень уж медленный это процесс!

  • Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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