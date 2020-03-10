В Воронежской области пьяный водитель сбил семью из пяти человек

В Воронежской области автомобиль наехал на семью из пяти человек, двое из них погибли. По предварительным данным, водитель был пьян.

Как сообщает пресс-служба областного главка МВД, авария произошла поздно вечером в Павловском районе.

Под колесами авто погибли восьмилетний мальчик и 58-летняя женщина. Остальные члены семьи — 61-летний мужчина, 39-летняя женщина и 14-летний мальчик — госпитализированы.

Неоднократно отмечалось: пьянство за рулем - это бич российских дорог, а алкоголь вообще - значительная причина смертности в стране (а также преступлений - как правило, бессмысленных и жестоких).Но заметим, что данные статистики все же говорят о том, что число пьяных автоаварий падает - и это радует, а кроме того вполне логично: медики говорят, что общее количество больных алкоголизмом в РФ неуклонно снижается, люди начинают больше ценить свое здоровье, жизнь и имущество... Вот только очень уж медленный это процесс!

Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.



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По инф. rosbalt.ru

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