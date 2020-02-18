В Волгограде ветеранов оскорбили картинкой с «Родиной-матерью» и навозом

Компания, которая занимается доставкой продуктов из гипермаркета «Лента», опубликовала в интернете рекламный баннер, где в центре композиции расположена статуя Родины-матери, держащая в руке лимон. У ее ног жук катит большой навозный шар, на заднем плане два жирафа, один из которых во рту держит пакет с едой, над фигурами расположена комета с огненным хвостом.
Соседство символа Победы с навозным шаром волгоградцам показалось оскорбительным. Председатель Совета ветеранов Волгоградской области Александр Струков заявил V1.Ru, что композиция оскорбляет всех ветеранов, участников войны и тружеников тыла.
«Мы очень возмущены и восприняли рекламу с негодованием», — заявил он.
Компания «Сбермаркет» в итоге удалила неудачную рекламу и принесла извинения. «К сожалению, креатив был размещен компанией-подрядчиком без необходимого согласования. Содержание коллажа не соответствует рекламной политике и ценностям компании „Сбермаркет“ и он был оперативно удален», — приводит ТАСС комментарий компании.
Уже который раз чиновники и незадачливые бизнесмены, общественники обижают ветеранов - придумывают полную нелепицу, допускают кощунственные оговорки, дарят обидные подарки. Разве участники Великой Отечественной это заслужили?!
Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский опубликовал мнение о том, что Россия не должна считаться правопреемницей СССР как «незаконно созданного государства». Напомним, эту мысль он высказал в дополнении к постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в ходе репрессий в СССР. Публикация произвела эффект разорвавшейся бомбы (на самом деле, это очень тонкий юридический момент, о котором еще долго будут спорить правоведы!)
Начальника одного из территориальных отделений полиции Всеволожского района Ленобласти и его заместителя изобличили в получении взятки в размере около 4 млн рублей. (И вновь правоохранители попадаются на коррупционных преступлениях, причем чаще всего как раз они берут деньги за пресловутое покровительство бизнесменов. - прим. МГ.)
Пенсией известной российской балерины Анастасии Волочковой занимается адвокат. По ее словам, для установления выплат она намерена доказать, что являлась прима-балериной Большого театра до 2003 года, а не просто танцовщицей кордебалета.
В России наблюдается долговременная тенденция снижения числа зарегистрированных браков и увеличения разводов, считает научный руководитель Центра изучения проблем народонаселения экономического факультета МГУ, кандидат экономических наук Валерий Елизаров. Как заявил эксперт, оптимистические цифры от органов статистики не должны вводить в заблуждение.
Зеленый чай способен блокировать важный для роста раковых клеток фермент. К такому выводу пришли ученые из Китая. Они проанализировали результаты 16 исследований, касающихся влияния различных растительных ингредиентов на развитие онкологии.
Российский лидер Владимир Путин, пересыпая свою речь шутками и используя фразеологизмы и эмоционально окрашенные фразы, подбрасывает трудную задачу переводчикам. Об этом в телеэфире рассказали сами представители профессии.
Вообще, имена собственные переводить не принято. Но это правило периодически нарушается, например, при профессиональном переложении на другой язык художественной литературы. Переводчики порой сталкиваются с необходимостью пояснить иностранным читателям, что именно имел в виду автор, дав своему персонажу «говорящую» фамилию. При этом некоторым русским антропонимам даже при всем желании практически невозможно найти аналоги в других языках.
В Петербурге в школе № 545 уволили педагога, который продекламировал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина «Исповедь хулигана». (Ничего богохульного и нецензурного в этом стихотворении нет, тем более, это стихи классика, поэтому за что уволили педагога - непонятно... прим. МГ.)
Родители назвали его Виктором, он учился в Гнесинке по классу фортепиано, вёл подпольные курсы иврита и «вредоносного» иудаизма, в 1979 году эмигрировал в Израиль, воевал в Ливане, отсидел почти два года в тюрьме по делу об осквернении арабской могилы, написал несколько книг и тысячу статей на иврите, английском и русском. Вот такой он, израильский общественный деятель и публицист Авигдор Эскин.
Женщина, выбросившая собственного ребенка у станции московского метро "Парк Победы", объяснила свой поступок. Оказалось, что ее толкнуло на это безденежье. (Примечательно, что малыш у этой мамы-кукушки оказался абсолютно здоровым, и она так просто взяла и отказалась от него. Уму непостижимо... прим. МГ.)
Многие знакомы с искромётным юмором Светланы Рожковой, которая стала знаменитой в роли «главной свекрухи страны». Но безоблачная улыбка на сцене не смогла защитить её от жизненных трудностей, порой даже смертельно опасных.
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