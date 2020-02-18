В Волгограде ветеранов оскорбили картинкой с «Родиной-матерью» и навозом

Волгоградцы возмущены "креативной" рекламой компании по доставке продуктов. Для привлечения внимания к 75-летию Победы дизайнеры решили "приукрасить" статую Родины-матери, чем немало задели ветеранов.

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Компания, которая занимается доставкой продуктов из гипермаркета «Лента», опубликовала в интернете рекламный баннер, где в центре композиции расположена статуя Родины-матери, держащая в руке лимон. У ее ног жук катит большой навозный шар, на заднем плане два жирафа, один из которых во рту держит пакет с едой, над фигурами расположена комета с огненным хвостом.

Соседство символа Победы с навозным шаром волгоградцам показалось оскорбительным. Председатель Совета ветеранов Волгоградской области Александр Струков заявил V1.Ru, что композиция оскорбляет всех ветеранов, участников войны и тружеников тыла.

«Мы очень возмущены и восприняли рекламу с негодованием», — заявил он.

Компания «Сбермаркет» в итоге удалила неудачную рекламу и принесла извинения. «К сожалению, креатив был размещен компанией-подрядчиком без необходимого согласования. Содержание коллажа не соответствует рекламной политике и ценностям компании „Сбермаркет“ и он был оперативно удален», — приводит ТАСС комментарий компании.

Уже который раз чиновники и незадачливые бизнесмены, общественники обижают ветеранов - придумывают полную нелепицу, допускают кощунственные оговорки, дарят обидные подарки. Разве участники Великой Отечественной это заслужили?!

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В Вологодской области также произошел неприятный инцидент. В Череповце вандалы уничтожили все ледовые скульптуры, созданные в рамках конкурса, приуроченного к 75-летию Победы.

17 февраля около четырех часов утра двое неизвестных разбили все фигуры на тему 75-летия Победы, которые мастера создавали на площади Молодежи в течение трех дней.

В УМВД сообщили, что злоумышленников ищут по записям с камер.

По инф. rosbalt.ru

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