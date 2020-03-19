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В Венскую оперу не вставая с дивана. А почему бы и нет?

По инф. Российской газеты   
19 Марта 2020 г.
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Ряд европейских театров и музеев открыл бесплатный доступ к своим архивам, чтобы люди, сидящие дома из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, не забывали о культуре. Таким образом, интернет хотя бы на 15 ближайших дней приблизится к идеалу.

Европейские театры и музеи открыли онлайн-доступ к своим архивам

Так, Берлинская государственная опера (Staatsoper Unter den Linden) еще на прошлой неделе в прямом эфире транслировала на сайте общественного телевидения Германии оперу "Кармен" (при этом зрителей в зале уже не было).

Администрация театра хотела подарить телезрителям еще одну постановку, но была вынуждена отказаться от этих планов в связи с объявленными карантинными мерами. Но взамен опера предоставила доступ к видео из собственного архива.

Аналогичным образом поступили Венская государственная опера, испанский Королевский оперный театр в Мадриде, театр Лисеу в Барселоне. Они предлагают интернет-пользователям насладиться такими операми, как "Богема" Джакомо Пуччини, "Травиата" Джузеппе Верди, "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта, "Норма" Винченцо Беллини, "Ромео и Джульетта" Шарля Гуно.

Не отстают от театров и музеи. Прадо, Лувр, Галерея Уффици, музей Тиссена-Борнемисы разметили видеоэкскурсии в соцсетях.

Для тех, кто хочет чего-то попроще, различные онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ к фильмам, которые еще пару недель были доступны только по подписке. Аналогичным образом действуют онлайн-библиотеки во многих европейских странах.

И все ради того, чтобы люди сидели дома и не нарушали карантин.

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