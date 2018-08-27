В Узебистане избавляются от "культа личности Ислама Каримова"?

Узбекским телеканалам, входящим в состав Национальной телерадиокомпании (НТРК), рекомендовано реже упоминать в эфире имя покойного президента Ислама Каримова, передает «Фергана» со ссылкой на узбекскую редакцию BBC.

Источники в НТРК рассказали BBC, что редакторам социально-политических передач указанных телеканалов советуют произносить имя Каримова не чаще одного раза за программу и «не восхвалять период его правления».

Ранее «Радио Озодлик» со ссылкой на собственные источники сообщило, что в начале текущей недели сотрудникам НТРК было запрещено произносить имя покойного президента в эфире по приказу госсоветника президента Хайриддина Султанова. Однако, по данным источников BBC среди сотрудников телеканалов, таких ограничений в СМИ не вводилось.

При этом, по словам одного из собеседников издания, «месяц тому назад из всех госучреждений исчезли портреты Каримова». «Сейчас не говорят о проделанной в те времена работе. Словно 25 лет испарились из памяти», — добавил еще один источник.

Как напоминает «Фергана», 2 сентября в Узбекистане должен отмечаться «День памяти первого президента», который был учрежден постановлением нынешнего главы государства Шавката Мирзиеева.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ