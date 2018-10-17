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В Узбекистане растет один из самых молодых гроссмейстеров в мире
По инф. rosbalt.ru   
17 Октября 2018 г.
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Шахматист из Узбекистана Жавохир Синдаров, которому через два месяца исполнится 13 лет, получил звание гроссмейстера. Синдаров стал гроссмейстером, успешно выступив на соревнованиях в Венгрии First Saturday GM в возрастной категории U-12.

Шахматист из Узбекистана Жавохир Синдаров, которому через два месяца исполнится 13 лет, получил звание гроссмейстера

Теперь он является одним из самых молодых обладателей высшего шахматного звания в мире, уступая лишь россиянину Сергею Карякину, который стал гроссмейстером в 12 лет и 7 месяцев.

Жавохир Синдаров занимается шахматами с четырех лет. В 2012, 2014 и 2015 годах он завоевал «золото» чемпионата Азии среди школьников, в апреле прошлого года выиграл две золотые медали на чемпионате Азии по шахматам среди спортсменов в возрасте от 8 до 18 лет.

По инф. rosbalt.ru

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