В усадьбе Меншикова нашли тысячи документов XVIII. Лежали среди мусора!

В Меншиковском дворце при разборе строительного мусора нашли множество ценных исторических документов. (Такой вот сюрприз для историков. Очень за них радостно! - прим. МГ.)

По словам историка Адриана Селина, ученые из Лаборатории археологии СПбГУ им. Г. С. Лебедева обнаружили в Наугольных палатах несколько тысяч листов документов 1720-х — 1940-х годов. Среди них есть учебные материалы, игральные карты, записки и доносы первой половины XVIII века, а также документы времен блокады Ленинграда.

Все документы прекрасно сохранились и иллюстрируют повседневный быт военных учреждений в разные эпохи, отметил ученый.

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По инф. rosbalt.ru

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