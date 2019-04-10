ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

В уральской столице взорвался самогонный аппарат. Владелец — важный чин из "правоохранителей"
По инф. rosbalt.ru   
10 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

Хозяином квартиры в Екатеринбурге, где в среду утром произошел взрыв, оказался руководитель следственного отдела СК РФ по Железнодорожному району города.

В уральской столице взорвался самогонный аппарат. Владелец — важный чин из "правоохранителей"

По данным издания, следователь и его супруга получили ожоги 50% тела. Основная версия — взрыв самогонного аппарата, который стоял в туалете. Об этом сообщает E1.RU.

Взрыв произошел сегодня в квартире на 15-м этаже дома на улице Мехренцева. Из здания срочно эвакуировали 20 человек. В квартире выбиты стекла, общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 