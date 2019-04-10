В уральской столице взорвался самогонный аппарат. Владелец — важный чин из "правоохранителей"

Хозяином квартиры в Екатеринбурге, где в среду утром произошел взрыв, оказался руководитель следственного отдела СК РФ по Железнодорожному району города.

По данным издания, следователь и его супруга получили ожоги 50% тела. Основная версия — взрыв самогонного аппарата, который стоял в туалете. Об этом сообщает E1.RU.

Взрыв произошел сегодня в квартире на 15-м этаже дома на улице Мехренцева. Из здания срочно эвакуировали 20 человек. В квартире выбиты стекла, общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.

По инф. rosbalt.ru

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