В уральской столице шумная история с "храмом и сквером" стала поводом для политических интриг

Депутаты городской думы Екатеринбурга отказались от самороспуска. С таким предложением накануне обратились коммунисты, но спикер-единоросс Игорь Володин сразу отказался от серьезного обсуждения. Все эти события происходят на фоне разразившегося противостояния части горожан и сторонников строительства православного храма на месте популярного сквера. Ситуация там, напомним, относительно успокоена (после вмешательства самого Путина) - зато теперь политические силы пытаются вовсю извлечь ту или иную политическую выгоду...

«Жалко наших коллег, что они собираются уходить из гордумы, — начал заседание Игорь Володин. — Предлагаю раздать им заявления о добровольном сложении полномочий. Депутатская ноша тяжелая, а потому я вас полностью понимаю. Готовы рассмотреть этот вопрос сегодня же».

Как передает E1.ru, депутатам-коммунистам Римме Скомороховой, Роману Ступникову и Олегу Гордееву раздали распечатанные заявления о сложении полномочий, и в качестве условия включения в повестку вопроса о самороспуске гордумы предложили подписать эти документы.

«Давайте сначала вы подпишете заявления, а потом мы будем рассматривать вопрос о самороспуске», — предложил один из депутатов. Коммунисты провокационное предложение отвергли.

«Екатеринбург оказался в центре внимания мировых СМИ. Фракция КПРФ уверена, что главная причина в том, что дума не может принимать решения, отражающие мнение горожан, — заявила в своем выступлении Римма Скоморохова. — Единственный вариант — роспуск. Выборы надо совместить с референдумом о строительстве храма Святой Екатерины».

В ответ коммунистов обвинили в «зарабатывании очков на этой истории».

Депутат Константин Киселев заявил, что гордума должна быть площадкой для поиска диалога: «Путь, который вы предлагаете, может нарушить тот мир, который наступил в истории со сквером. Дума должна стать площадкой для поиска мира, для диалога. Именно поэтому я предлагаю вам отозвать вопрос о самороспуске».

Депуптаты отказались самораспускаться.

По инф. rosbalt.ru

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