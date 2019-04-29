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В уральской столице испекли кулич весом 3,7 тонны
По инф. rosbalt.ru   
29 Апреля 2019 г.
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В Екатеринбурге к Пасхе испекли огромный кулич. Его вес составил 3,7 тонны.

В уральской столице испекли кулич весом 3,7 тонны

Сообщается, что на создание кулича ушло полтонны изюма, 22 тыс. куриных яиц, 300 кг сливочного масла, 2 тонны муки высшего сорта. Выпечку покрыли 200 кг сахарной помадки. Кулич состоял из множества кексов, которые склеили белым шоколадом.

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Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Христос воскрес! Тысячи верующих сегодня прошли крестным ходом по Екатеринбургу и собрались на месте строительства храма святой Екатерины. Несмотря на снег и метель (вот так бывает на Урале!), настроение у всех праздничное и радостное. Люди счастливы приходу благой вести. Состоялся праздничный концерт. А еще стараниями Фонда святой Екатерины празднующих в Екатеринбурге сегодня угощали самым большим в мире куличом — больше 3,5 тонн! С праздником! Христос воскрес!

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Кулич получился высотой в пять метров. При этом 2 тонны коржей испекли в Екатеринбурге, а одну — в Тюмени.

28 марта в городе состоялся крестный ход. После того, как он завершился, верующих начали угощать куличом. Его резали 50 специально обученных человек. Им нужно было разделить огромный кекс на 15-17 тыс. кусочков.

«Желающие попробовать кулич стояли за ограждениями с протянутыми руками. Люди тыкали пальцами и отрывали куски от кулича. Одна бабушка отрывала куски и складывала их себе в пакет», — сообщает URA.RU.

Всем желающим раздавали лампадки с Благодатным огнем.

E1 передает, что забор, который отделял горожан от кулича, почти уронили. Но все-таки ограда выстояла. Тем не менее толпа повалила один из столов.

По инф. rosbalt.ru

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