В Ульяновской области — новые жертвы растительного масла

В Ульяновской области с отравлением подсолнечным маслом в больницы поступили еще трое взрослых и двое детей. Мы писали об этой ужасной трагедии, когда, выходит, виноватым оказался производитель "своего, домашненького"...

Как сообщили «Интерфаксу» в региональном Минздраве, пациенты госпитализированы с кровотечениями различной локализации.

Все пострадавшие употребляли подсолнечное масло после термической обработки.

Всего от отравления пострадали 11 человек, в том числе четверо детей. Двое отравившихся умерли.

В ульяновском Минздраве отметили, что те же симптомы были у 69 мигрантов из Узбекистана, которые отравились в Самарской области, один из работников скончался. В крови отравившихся ульяновцев нашли крысиный яд.

По инф. rosbalt.ru

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