В Ульяновске педофилу выдали лицензию школьного охранника

В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту выдачи мужчине с неснятой судимостью удостоверения школьного охранника. Как сообщалось, на днях он был уличен в сексуальных домогательствах к третьекласснице.

Как сообщает UlPressa, ссылаясь на свои источники, возбуждено уголовное дело о халатности по факту незаконной выдачи удостоверения охранника лицензионно-разрешительной службой. В СК РФ от комментариев отказались.

18 марта 54-летний охранник школы, два года назад вышедший на свободу после отбывания наказания за незаконный оборот наркотиков, привез к себе домой ученицу третьего класса и совершил в отношении девочки сексуальное преступление.

По инф. rosbalt.ru

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