В Удмуртии нашелся самый большой черный тополь в Европе

В Сарапульском районе Удмуртии обнаружили самый большой черный тополь в Европе. Об этом сообщил руководитель туристско-информационного проекта «Источник» Дмитрий Чувашов.

— Если учитывать то, что такой вид тополя — евроазиатского распространения, то, вероятно, этот самый большой и в мире, — уточнил Чувашов.

По его словам, в рамках их проекта они изучают Удмуртию, путешествуя по ней. Тополь обнаружил в одну из поездок краевед-биолог Александр Кондратьев, который изучает мир вековых и уникальных деревьев Удмуртии.

23 марта этого года дерево осмотрел профессор Удмуртского госуниверситета, доктор биологических наук Николай Ильминских. Он подтвердил, что это действительно тополь черный, и скорректировал замеры дерева.

— Обхват ствола следует считать на уровне 1,3 метра от земли, что составляет 6,9 метра! Обхват так называемой «подошвы» — 9,6 метра! Высота дерева с учетом вершины, упавшей лет десять назад — 33–34 метра, — рассказал краевед-биолог Александр Кондратьев.

Его предшественника по размерам удалось найти в Эстонии. Охват зарубежного тополя составляет 6,1 метра. В ближайшее время тополь обследуют специалисты Удмуртского ботанического сада и минприроды республики.

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