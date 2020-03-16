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В ухе 10-летней девочки из Тюмени жила... бабочка!
По инф. Российской газеты   
16 Марта 2020 г.
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Оториноларингологи Тюменской областной клинической больницы № 2 извлекли из уха 10-летней девочки бабочку. Юную жительницу Тюмени в приёмное отделение привезли родители, незадолго до этого ребёнок пожаловался на заложенность уха.

В Тюмени врачи извлекли бабочку из уха 10-летней девочки

Во время осмотра врач Сергей Постой быстро установил причину беспокойства: наружный слуховой проход перекрыл инородный предмет. После его извлечения оказалось, что это бабочка, и она находилась в слуховом проходе длительное время.

— Бывает, пациент не сразу замечает наличие инородного тела в слуховом канале, а лишь спустя время, когда появляется чувство заложенности, снижение слуха, шум в ушах, боль, выделения, неприятный запах. Хорошо, что родители сразу обратились за медицинской помощью. Всегда есть риск развития инфекции. В этом случае осложнений удалось избежать, — пояснил Сергей Саввович, врач детского оториноларингологического отделения ГБУЗ ТО «ОКБ № 2».

По данным пресс-службы Тюменской областной клинической больницы № 2, ежедневно за экстренной и неотложной медицинской помощью к детским оториноларингологам ОКБ № 2 обращаются до 70 пациентов, около десяти из них — по поводу инородного предмета в ухе. Чаще всего причиной дискомфорта у детей становятся мелкие игрушки или их части, скрученные клочки бумаги, ластики от карандашей, небольшие батарейки. Насекомые тоже нередко выбирают временным пристанищем слуховые проходы.

— Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно удалить насекомое шпильками, пинцетом и другими предметами, особенно острыми. Так можно случайно протолкнуть насекомое еще глубже и травмировать барабанную перепонку, — посоветовал врач.

А еще о необычных и воодушевляющих случаях из медицинской практики можно прочитать здесь:

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