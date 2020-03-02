В Турции нашли шахматы, в которые играли 5 тысяч лет назад

На юго-востоке Турции археологи нашли недостающие фигурки для древнейшей настольной игры, популярной на Ближнем Востоке и Месопотамии 5 тысяч лет назад. Другая часть игрового набора, 49 фигурок, была обнаружена в 2012 году в ходе раскопок на кургане Башур Хаюк.

Найденные «предки шахмат» идентифицированы, как самый древний в мире набор фигуративных игр. Ранее подобные «камни» встречались ученым в Месопотамии, Египте и Анатолии.

«К сожалению, мы не смогли найти доску этого игрового набора. Вероятно, она лежал в могиле, но разложился. Если бы мы нашли доску, то поняли бы правила игры», — заявил руководитель раскопок и преподаватель кафедры археологии Эгейского университета Халук Сагламтимур.

Пока ученые только делают предположения. Найденные фишки разноцветные, среди них есть черные, белые, красные, зеленые и синие фигурки. Кроме того, ученые выделили две главных фигуры животных и потому набор получил название «свиньи и собаки».

«Когда мы рассматриваем формы и число камней, мы оцениваем, что игра основана на числе четыре», — говорит Халук Сагламтимур.

Игровой набор передан в музей университета.

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