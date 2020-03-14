В центре Великого Новгорода нашлась средневековая печать князя Василия II

В центре Великого Новгорода археологи нашли средневековую свинцовую печать — предположительно великого князя Василия II (Темного).

По его словам сотрудника Института археологии РАН (Москва) Олега Олейникова, найденная печать сохранилась не полностью, тем не менее, археологи с большой долей вероятности полагают, что она принадлежала Василию Темному. Подобными печатями в средние века скрепляли документы.

Однако уникальность находки не в этом. Печати Василия II археологам уже доводилась находить. Отличительная особенность новгородской находки в том, что на одной из ее сторон находится оттиск предположительно второго ее владельца — князя Ивана Васильевича, брата Василия Темного. Если эта версия подтвердится, печать станет единственной в своем роде.

Раскопки, в ходе которых была сделана эта находка, ведутся на Софийской стороне Великого Новгорода, возле гостиницы «Интурист», на берегу реки Волхов. Они инициированы в связи со строительством набережной в этом месте.

Справка

Василий II Васильевич Темный (1415–1462) — Великий князь Московский и Владимирский с 1425 года, Государь и Великий князь всея Руси с 1447 года.

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