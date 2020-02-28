ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

В центральную Россию и Приморье весна пришла на месяц раньше

По инф. rosbalt.ru   
28 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

В центральной части России и в Приморье весна наступила на месяц раньше срока. Об этом заявил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

В центральную Россию и Приморье весна пришла на месяц раньше

Варакин отметил, что в российскую столицу в этом году метеорологическая весна придет «вместе с календарной». Он уточнил, что сроки прихода весны на европейской территории РФ — это март, в Сибири — апрель. И сейчас уже можно констатировать, что весна ранняя. По словам эксперта, снежного покрова уже почти нет, либо его в 2-3 раза меньше, чем обычно в это время года.

Варакин также указал, что раннюю весну могут ощутить жители Приморского края — все, что южнее Владивостока и озера Ханка, там уже стабильно положительные температуры, заключил метеоролог. Добавим, что на Камчатке к 8 Марта уже начали срезать первые тепличные тюльпаны.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 