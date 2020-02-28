В центральную Россию и Приморье весна пришла на месяц раньше

Варакин отметил, что в российскую столицу в этом году метеорологическая весна придет «вместе с календарной». Он уточнил, что сроки прихода весны на европейской территории РФ — это март, в Сибири — апрель. И сейчас уже можно констатировать, что весна ранняя. По словам эксперта, снежного покрова уже почти нет, либо его в 2-3 раза меньше, чем обычно в это время года.
Варакин также указал, что раннюю весну могут ощутить жители Приморского края — все, что южнее Владивостока и озера Ханка, там уже стабильно положительные температуры, заключил метеоролог. Добавим, что на Камчатке к 8 Марта уже начали срезать первые тепличные тюльпаны.
Многие российские врачи служат медицине, государству и улучшают экономические показатели. Интересы пациента — не в приоритете. Конечно, чиновников от здравоохранения такая постановка вопроса возмутит. Но... так считают и многие профессиональные медики!
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере, передает ТАСС.
В YouTube впервые выложили видеозапись с улиц Москвы 1896 года, сделанную в цвете. Исходная кносъемка была сделана сотрудником компании братьев Люмьер — Чарльзом Муассоном на Тверской улице перед коронацией Николая II, последнего императора России.
Заседание правительства Ленинградской области 27 февраля прервала физкультурная разминка. Видео, на котором чиновники делают зарядку прямо в зале заседания под кавер Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика», появилось в соцсетях и областных СМИ. (Что же, не самая плохая инициатива, прямо скажем. Может после зарядки и решения в головы чиновников будут приходить более светлые.- прим. МГ.)
В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки Светы, пропавшей в 2016 году. (Внуков нельзя оставлять одних, даже если кажется, что опасности вокруг нет. Увы, она есть, людей с психическими расстройствами ходит по улицам немало, это подтверждает и история убийства 9-летней Лизы в Саратове. - прим. МГ.)
Если отмотать некоторое время назад, то можно вспомнить, что пластиковых окон в квартирах и домах граждан было раньше немного. Такие окна были скорее роскошью, чем постоянным выбором потребительской аудитории.
Жизнь подкидывает людям разные ситуации. И иногда приходится задумываться о пребывании в доме престарелых. Для себя – если на старости лет не хочется, к примеру, жить одному. Для родственника – когда необходимо оставить его на какое-то время для самостоятельного существования, но близкий не может полноценно себя обслуживать и т.д.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что существует явный риск пандемии коронавируса, и призвал правительства сделать все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Напомним, вирус охватывает все большее количество стран — заразились вирусом уже жители Европы, Грузии, Японии, Ирана, Южной Кореи. Первые случаи заражения есть в Израиле. Ранее китайские медики утверждали, что эпидемия пойдет на спад к концу февраля-началу марта.
24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера. (Вот поэтому и не доверяют люди полиции, ведь не знаешь никогда, насколько адекватными сотрудники окажутся... прим. МГ.)
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