В центральную Россию и Приморье весна пришла на месяц раньше

В центральной части России и в Приморье весна наступила на месяц раньше срока. Об этом заявил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

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Варакин отметил, что в российскую столицу в этом году метеорологическая весна придет «вместе с календарной». Он уточнил, что сроки прихода весны на европейской территории РФ — это март, в Сибири — апрель. И сейчас уже можно констатировать, что весна ранняя. По словам эксперта, снежного покрова уже почти нет, либо его в 2-3 раза меньше, чем обычно в это время года.

Варакин также указал, что раннюю весну могут ощутить жители Приморского края — все, что южнее Владивостока и озера Ханка, там уже стабильно положительные температуры, заключил метеоролог. Добавим, что на Камчатке к 8 Марта уже начали срезать первые тепличные тюльпаны.

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По инф. rosbalt.ru

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