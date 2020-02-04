В Томске водитель избил пассажира до крови... из-за купюры в тысячу рублей

В Томске водитель маршрутного автобуса избил пассажира. Мужчина хотел рассчитаться за проезд купюрой в 1 тысячу рублей, но это не понравилось водителю. (Конфликт, по сути, возник на пустом месте. Да и потом, тысяч рублей - это не пять тысяч, чтобы не найти сдачу. Да и в конце концов, в любой ситуации пускать в ход кулаки - последнее дело. - прим. МГ.)

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Как рассказали очевидцы в соцсетях, пассажир автобуса № 29 накануне захотел рассчитаться за проезд купюрой в 1 тысячу рублей, и это не понравилось водителю. Он решил «проучить» пассажира и, не выпустив его из салона, закрыл дверь и поехал дальше по маршрутку. Пассажир стал возмущаться и ударил в дверь кулаком. Тогда водитель маршрутки избил пассажира. Пассажир был избит до крови.

В полиции начали проверку инцидента. Мэр Томска Иван Кляйн назвал его вопиющим и поручил подчиненным оказать полиции максимальное содействие в расследовании.

Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

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По инф. rosbalt.ru

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