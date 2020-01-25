В Токио обнаружены новые документы 1956 года о судьбе Южных Курил

Японское правительство в 1956 году на финальном этапе переговоров с СССР сняло требование о дальнейшем обсуждении судьбы всех южных Курильских островов. Об этом свидетельствуют до сих пор не публиковавшиеся дипломатические документы сотрудников японского МИДа, передаёт ТАСС.

Как пишет японская газета «Асахи», документы были обнаружены исследователями в библиотеке токийского Университета Мэйдзи, куда их передали на хранение после смерти бывшего премьер-министра Японии Такэо Мики из его архива.

В 1956 году Япония и СССР проводили переговоры о восстановлении двусторонних отношений после Второй мировой войны. До сих пор японские власти заявляли, что на тех переговорах они неуклонно настаивали на решении судьбы южных Курил в ходе дальнейшей разработки мирного договора. Однако, как отмечает издание, обнаруженные сейчас документы свидетельствуют о том, что это требование было снято ради достижения скорейшей договорённости с СССР о восстановлении двусторонних отношений и согласия Москвы на приём Японии в ООН. Однако это не означало, что Токио отказался от своих претензий.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Согласно позиции Москвы, острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними не подлежит сомнению. Из-за разногласий мирный договор между сторонами так и не был подписан. В 2018 году Путин и Абэ условились активизировать переговоры о мирном соглашении на основе советско-японской Совместной декларации 1956 года. Напомним наши заголовки по этой теме за последнее время:

По инф. pnp.ru

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