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В Токио обнаружены новые документы 1956 года о судьбе Южных Курил
По инф. pnp.ru   
25 Января 2020 г.
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Японское правительство в 1956 году на финальном этапе переговоров с СССР сняло требование о дальнейшем обсуждении судьбы всех южных Курильских островов. Об этом свидетельствуют до сих пор не публиковавшиеся дипломатические документы сотрудников японского МИДа, передаёт ТАСС.

В Токио обнаружены новые документы 1956 года о судьбе Южных Курил

Как пишет японская газета «Асахи», документы были обнаружены исследователями в библиотеке токийского Университета Мэйдзи, куда их передали на хранение после смерти бывшего премьер-министра Японии Такэо Мики из его архива.

В 1956 году Япония и СССР проводили переговоры о восстановлении двусторонних отношений после Второй мировой войны. До сих пор японские власти заявляли, что на тех переговорах они неуклонно настаивали на решении судьбы южных Курил в ходе дальнейшей разработки мирного договора. Однако, как отмечает издание, обнаруженные сейчас документы свидетельствуют о том, что это требование было снято ради достижения скорейшей договорённости с СССР о восстановлении двусторонних отношений и согласия Москвы на приём Японии в ООН. Однако это не означало, что Токио отказался от своих претензий.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Согласно позиции Москвы, острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними не подлежит сомнению. Из-за разногласий мирный договор между сторонами так и не был подписан. В 2018 году Путин и Абэ условились активизировать переговоры о мирном соглашении на основе советско-японской Совместной декларации 1956 года. Напомним наши заголовки по этой теме за последнее время:

По инф. pnp.ru

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