В Тюмени врачи смогли вытащить заколку из почки ребенка

В Тюменской областной клинической больнице № 2 провели экстренную операцию пятилетней девочке в состоянии септического шока.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Врачи предположили, что причиной послужил предмет, который малышка могла проглотить ранее. Рентген и МРТ подтвердили эту теорию. За жизнь пациентки доктора боролись несколько часов.

— Это очень тяжелое состояние, вытащить из которого пациента крайне непросто. Но мы всем детским стационаром не сдавались: делали все, что могли, чтобы спасти ребенка, — рассказал Валерий Чевжик, детский хирург высшей категории.

Уже в ходе операции выяснилось, что заколка-невидимка, попавшая в пищевод девочки, застряла в двенадцатиперстной кишке, а затем оказалась в почке.

Всего в операции участвовали пятеро врачей: два хирурга и три анестезиолога. После операции ребенок еще три недели провел в реанимации.

Сейчас жизни маленькой пациентки ничего не угрожает: ее уже выписали из стационара и отправили на реабилитацию.

А еще о необычных и воодушевляющих случаях из медицинской практики можно прочитать здесь:

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...