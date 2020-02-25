В Тюмени врачи смогли вытащить заколку из почки ребенка

В Тюменской областной клинической больнице № 2 провели экстренную операцию пятилетней девочке в состоянии септического шока.
Врачи предположили, что причиной послужил предмет, который малышка могла проглотить ранее. Рентген и МРТ подтвердили эту теорию. За жизнь пациентки доктора боролись несколько часов.
— Это очень тяжелое состояние, вытащить из которого пациента крайне непросто. Но мы всем детским стационаром не сдавались: делали все, что могли, чтобы спасти ребенка, — рассказал Валерий Чевжик, детский хирург высшей категории.
Уже в ходе операции выяснилось, что заколка-невидимка, попавшая в пищевод девочки, застряла в двенадцатиперстной кишке, а затем оказалась в почке.
Всего в операции участвовали пятеро врачей: два хирурга и три анестезиолога. После операции ребенок еще три недели провел в реанимации.
Сейчас жизни маленькой пациентки ничего не угрожает: ее уже выписали из стационара и отправили на реабилитацию.
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