В Тюмени уволили следователя, отмечавшего свое повышение под «АУЕ»

В Тюмени сотрудники МВД и Следственного комитета отметили получение одним из них звания майора под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ». Сразу же после этого героя праздника уволили.

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Как сообщает издание «Новый день», торжество прошло 7 февраля в грузинском ресторане «СаЛобио» и попало на видео. На кадрах запечатлены руководящие сотрудники полиции Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев, а также следователь Следственного управления СК РФ по Тюменской области Рафик Аглиулин. Автором видео стал Денис Девкин, который ранее не раз привлекался к уголовной ответственности за насильственные преступления.

На записи Ушатый, Рузеев и Аглиулин позируют на камеру, и когда Девкин произносит: «Жизнь ворам, АУЕ!», силовики никак не реагируют.

Изданию «Подъем» в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области подтвердили личность своего сотрудника, которого журналисты узнали на видео. Его уволили из органов по «дискредитирующим основаниям» — за нарушение присяги сотрудника СК России.

Сотрудники правоохранительных и следственных органов, увы, порой действительно ведут себя неподобающе. Сейчас на видео попал отдых следователей и полицейских, а несколькими днями ранее мы рассказывали о следователях, которые берут взятки и полицейских, которые отправляются в колонию за пытки и избиения. И это - люди, которые должны защищать нас и объективно расследовать преступления? Да, встречаются среди них и такие, но всех под одну гребенку, конечно, причесывать нельзя.

По инф. rosbalt.ru

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