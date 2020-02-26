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В Тюмени пятый день голодают инвалиды. Требуют соблюдения своих прав!
|По инф. rosbalt.ru
|26 Февраля 2020 г.
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В Тюмени пятый день ведут голодовку люди с ограниченными возможностями здоровья. Так они пытаются добиться соблюдения своих прав — на нормальное передвижение и на лечение. (А что остается делать людям, если на них чиновники совершенно не обращают внимания и игнорируют? - прим. МГ.)
По словам организатора акции Андрея Романова, инвалиды пытаются добиться развития доступной транспортной инфраструктуры, а также предоставления детям-инвалидам и инвалидам первой группы санаторно-курортного лечения. В акции дома у Романова принимают участие около 10 человек, сообщает «Коммерсант. Урал».
Губернатор Тюменской области Александр Моор уже встречался с Романовым и заявил, что власти «много лет» занимаются этими вопросами, при этом, по его словам, «все невозможно сделать сиюминутно».
Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев сообщил, что голодающих ежедневно посещают медики, но жалоб у них нет.
К сожалению, права инвалидов и маломобильных людей частенько нарушаются в России, их семьи - дискриминируются... И далеко не всегда, конечно, это "злой умысел": просто в стране толком не развита среда для этой группы людей. Пандусы до сих пор есть не всех учреждениях, а спуск в подземный переход порой напоминает американскую горку. К этому добавим, что не развита у нас и культура предупредительного отношения к "особенным" людям, и над этим еще работать и работать. Вот и пытаются люди добиться соблюдения своих прав всеми способами, в том числе, и голодовкой вот...
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