В Тюмени пятый день голодают инвалиды. Требуют соблюдения своих прав!

В Тюмени пятый день ведут голодовку люди с ограниченными возможностями здоровья. Так они пытаются добиться соблюдения своих прав — на нормальное передвижение и на лечение. (А что остается делать людям, если на них чиновники совершенно не обращают внимания и игнорируют? - прим. МГ.)

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По словам организатора акции Андрея Романова, инвалиды пытаются добиться развития доступной транспортной инфраструктуры, а также предоставления детям-инвалидам и инвалидам первой группы санаторно-курортного лечения. В акции дома у Романова принимают участие около 10 человек, сообщает «Коммерсант. Урал».

Губернатор Тюменской области Александр Моор уже встречался с Романовым и заявил, что власти «много лет» занимаются этими вопросами, при этом, по его словам, «все невозможно сделать сиюминутно».

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев сообщил, что голодающих ежедневно посещают медики, но жалоб у них нет.

К сожалению, права инвалидов и маломобильных людей частенько нарушаются в России, их семьи - дискриминируются... И далеко не всегда, конечно, это "злой умысел": просто в стране толком не развита среда для этой группы людей. Пандусы до сих пор есть не всех учреждениях, а спуск в подземный переход порой напоминает американскую горку. К этому добавим, что не развита у нас и культура предупредительного отношения к "особенным" людям, и над этим еще работать и работать. Вот и пытаются люди добиться соблюдения своих прав всеми способами, в том числе, и голодовкой вот...



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