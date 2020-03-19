В театры теперь будем ходить онлайн: время такое!

Министр культуры России Ольга Любимова поручила всем федеральным учреждениям культуры разработать собственные онлайн-программы, рассказали в пресс-службе ведомства.

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Ранее Минкультуры распорядилось пускать посетителей в подведомственные министерству учреждения — кинотеатры, музеи, театры, цирки и филармонии — только в медицинских масках.

«В связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) федеральные музеи, театры и концертные залы должны предложить зрителям интерактивные мероприятия, доступные на соответствующих интернет-площадках», — говорится в сообщении министерства.

Глава ведомства Ольга Любимова напомнила, что многие культурные учреждения уже имеют опыт проведения мероприятий в интерактивном формате, по её словам, виртуальные экскурсии, записи спектаклей, концертов и лекции достаточно востребованы. Таким образом, культурные мероприятия «просто меняют прописку и переходят в онлайн», пояснила глава Минкультуры.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек.

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По инф. Парламентской газеты

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