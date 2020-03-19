В театры теперь будем ходить онлайн: время такое!

С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Недавно популярная советская и российская певица Ирина Отиева снова попала на первые полосы газет и интернет-изданий. Но к сожалению, не благодаря своему голосу, а из-за скандального выпуска программы "Прямой эфир", где шла речь об алкогольной зависимости...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Глава ведомства Ольга Любимова напомнила, что многие культурные учреждения уже имеют опыт проведения мероприятий в интерактивном формате, по её словам, виртуальные экскурсии, записи спектаклей, концертов и лекции достаточно востребованы. Таким образом, культурные мероприятия «просто меняют прописку и переходят в онлайн», пояснила глава Минкультуры.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек.
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На «Первом канале» завершается показ сериала «Магомаев». Отношение к нему неоднозначное. На днях в интервью сериал раскритиковал Анатолий Горохов, автор знаменитой песни Магомаева «Королева красоты» – из-за большого количества вранья.
Многодетная семья Овечкиных, которые были довольно известными в Советском Союзе музыкантами, в стремлении к лучшей жизни на Западе решились на вооруженный захват самолета Ту-154. Это произошло 8 марта 1988 года. Конечно, ЧП подобного масштаба, и тем более с участием популярного ансамбля, стало настоящим шоком.
В Уфе водитель маршрутного автобуса попытался защититься от коронавируса полиэтиленовой пленкой. (Весьма сомнительный способ защиты от инфекции, прямо скажем, и ничего иного, кроме как замешательства, такой "креативный" подход не вызывает. - прим. МГ.)
Хотим мы этого или нет, но коронавирус вносит новые микротренды в жизнь общества. Предприимчивые бизнесмены уже выпускают коллекции масок с дизайнерскими принтами, а страховые агенты предлагают застраховать себя от этого вируса. Особые условия предлагают знаменитостям. Ведь из-за частых перелётов и активной светской жизни они попадают в зону риска.
Президент РФ Владимир Путин привел данные Всемирного банка, согласно методике оценки которого, более 70% граждан России относятся к среднему классу. Об этом глава российского государства сказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Кто заменит Людмилу Артемьеву в «Сватах 7»? Такие поисковые запросы часто встречаются в сети Интернет. Поклонники жизненного комедийного сериала уже на протяжении долгого времени наблюдают за жизнью экранных героев. Его огромная популярность связана с тем, что в фильме показана жизнь обычных людей — их быт и проблемы, которые так близки каждому.
Колледж Крайст-черч — один из самых крупных колледжей Оксфордского университета — сообщил, что из его картинной галереи были украдены три произведения искусства XVI и XVII веков. В случае продажи этих картин на открытом рынке вместе они стоили бы не менее десяти миллионов фунтов стерлингов.
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов обозначил 4 основных вызова, с которыми столкнулась в настоящее время российская экономика. Об этом он рассказал 17 марта на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.
Президент РФ Владимир Путин призвал россиян не покупать впрок продукты питания. Он заверил, что ситуация с поставками в магазины надежная. (Хочется верить, что все так и есть, но, тем не менее, смутное беспокойство в душе все равно есть... прим. МГ.)
"В царской России, как и в Советском Союзе, как известно, имел место антисемитизм. После 1991 года нездоровые настроения, казалось, окончательно взяли верх, однако сегодня ситуация выглядит радужной. Израиль пользуется большим уважением со стороны Путина, в том числе и по геополитическим причинам", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitungпублицист Соня Марголина.
Из-за распространения коронавируса весенние каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля, образовательные учреждения организуют дистанционное обучение школьников. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке систем образования в регионах.
Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн застрял в лифте детской областной больницы Биробиджана. Он приехал в медучреждение, чтобы проверить качество ремонта, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
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