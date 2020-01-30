В Таджикистане умерла скончалась старейшая в мире женщина. Ей было 127

Долгожительница Фатима Мирзокулова умерла в Таджикистане в возрасте 127 лет. Об этом пишет издание Daily Mail.

Мирзокулова родилась 13 марта 1893 года на территории современного Таджикистана. Эти сведения отмечены в ее паспорте. Других документов у нее нет. Известно, что большую часть жизни женщина трудилась в колхозе, выращивая хлопок. У нее — восемь детей и более 200 внуков, правнуков и праправнуков.

Если дата рождения Мирзокуловой соответствует действительности, она была старейшей женщиной в мире.

Пока же официально этот статус имеет 117-летняя Канэ Танака из японского города Фукуока.

То, что можно прожить такую долгую жизнь, как эта жительница Таджикистана, определенно радует и вдохновляет. Значит, имеются возможности у человеческого организма жить так долго, значит, точно есть к чему нам всем стремиться. А чтобы взять у жизни лишние годы, конечно, нужно стараться: закаливать организм, давать ему посильные физические нагрузки, придерживаться разумного пищевого поведения, снабжать себя витаминами и т.д.

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По инф. rosbalt.ru

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