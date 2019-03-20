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В Сургуте пенсионерка погибла под колесами снегоуборщика
По инф. rosbalt.ru   
20 Марта 2019 г.
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В столице ХМАО снегоуборочный погрузчик сбил 80-летнюю пенсионерку.

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По данным SiTV, во вторник утром во дворе дома на улице Бажова погрузчик сдавал назад, чтобы пропустить заезжающие во двор автомобили, и не заметил пожилую прохожую.

По словам очевидца, женщина-водитель автомобиля, которому уступал погрузчик, пыталась указать ему на риск аварии, но тот не понял знака водителя и стал пятиться, придавив женщину. Пострадавшая скончалась в больнице.

По инф. rosbalt.ru

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