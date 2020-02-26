В Судане археологи раскопали город из легенд

В Судане участники польской археологической миссии раскопали ранее неизвестные кварталы средневекового города под названием Соба, который был столицей королевства Алва.
Город Соба был столицей одного из трех нубийских царств, существовавших на территории современного Судана. Это был очень крупный город. Здесь располагалась резиденция правителей королевства Алва.
Эта территория почти не изучена. Местные власти в XX веке позволили лишь немногим археологам провести здесь раскопки. В этом смысле польским исследователям повезло — им разрешили собрать местные легенды.
Эти предания помогли определить места для раскопок. В результате было обнаружено сразу несколько кварталов Собы. Установлено, что дома здесь возводили из кирпича, изготовленного в основном из высушенной глины. Многие здания были окрашены в яркий красный цвет или оштукатурены.
По оценкам исследователей, этот город занимал площадь более 200 га. Судя по всему, поселение было весьма развито. Так, один из районов был густо заселен. Он обладал четкой системой дорог. Один из районов отличался более редкой застройкой, причем дома в нем были крупнее. Возможно, там проживали зажиточные горожане.
В ходе раскопок археологи нашли множество фрагментов керамических сосудов. Некоторые из них были богато украшены росписями и текстами, причем несколько десятков были написаны на греческом языке. Это говорит об обширных торговых связях Алвы.
Деревянных зданий в этом средневековом городе исследователи не нашли. Однако они считают, что таковые имелись. Археологи наткнулись на многочисленные лунки и остатки свай. Вероятно, это — следы от древних фундаментов деревянных сооружений.
Входившим в состав экспедиции этнологам удалось найти суеверия и легенды, связанные с бывшей столицей Алвы. Их поведали местные жители. Самым популярным оказался миф о женщине по имени Аджоба, по вине которой пал город Соба.
Ученые записали различные версии этой истории. Однако самая важная ее часть оказалась одинаковой. Все рассказчики говорили, что у Аджобы была очень красивая дочь, на которой хотели жениться все «великие мира сего». Однако мать оказалась интриганкой. Она добилась того, чтобы претенденты на руку ее дочери начали братоубийственную «игру». В результате практически никто из них не выжил.
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