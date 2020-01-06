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В столице Якутии — вспышка кори!
По инф. rosbalt.ru   
06 Января 2020 г.
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В Якутске растет число заболевших корью. По последним данным, на 5 января заболели уже 68 человек, сообщает региональный Минздрав.

Из общего числа 16 человек, в том числе четверо детей, находятся на стационарном лечении.

По данным регионального ведомства, для заболевщих развернут стационар на базе Республиканского детского противотуберкулезного санатория. «РДТС имеет в своем расположении 2 блока — А и Б, с полной изоляцией друг от друга, имеет различные входные группы и вентиляцию, что соответствует требуемым санитарным нормам и правилам», — рассказали чиновники.

  • О профилактике и лечении инфекционных заболеваний — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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