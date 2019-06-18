В старину и не снилось: отрезаные циркуляркой пальцы пришиты обратно

Вот повезло так повезло! В Шатурской центральной больнице спасли руку мужчине, который потерял два пальца во время работы с циркулярной пилой.

Как отмечено в сообщении регионального Минздрава, «пострадавшему проведена операция и лечение с полным восстановлением всех структур, в том числе микрохирургического шва артерии и нерва».

В результате двигательная активность одного пальца восстановилась, на полную реабилитацию обоих пальцев потребуется еще несколько месяцев, пояснил руководивший операцией врач травматологического отделения Шатурской ЦРБ Роберт Мгоян.

В Минздраве напомнили, что в случае подобных травм необходимо срочно обращаться к специалисту. До этого необходимо остановить кровотечение с помощью давящей повязки (при сильном артериальном кровотечении ненадолго наложить жгут) и наложить стерильную повязку. При этом нельзя обрабатывать культю антисептиком, поскольку химическое воздействие ухудшит регенерацию.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Еще хорошие (и даже фантастические) новости из сферы медицины:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ