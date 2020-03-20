В США в амбаре случайно нашли полсотни раритетных автомобилей

В американском штате Пенсильвания сделана удивительная находка. На частном загородном участке обнаружен большой амбар, заставленный раритетными автомобилями, многие из которых были выпушены еще в 20-х годах прошлого века. Значительную часть парка составляют Ford и Chevrolet 30-х годов. Самые же свежие экземпляры датируются семидесятыми годами.

Как сообщает Business Insider, коллекция насчитывает порядка 50 автомобилей, и все они принадлежали местному коллекционеру Ларри Шроллу. Этот энтузиаст скончался в 2018 году, оставив свою семью в неведении о наличии у него лесного гаража раритетов. Наследники коллекционера уже связались с популярным ведущим блога IronTrap Garage Мэттом Мюрреем и пообещали ему вознаграждение в виде двух Ford Model B 1932 и 1934 года выпуска.

Мюррей со своей стороны обязуется отреставрировать эти автомобили, рассказав об этом на своем Youtube-канале, а также провести в 2020 году сразу три аукциона, чтобы распродать всю коллекцию Ларри Шролла партиями. Business Insider сообщает, что Ларри Шроллу не удалось сколотить большое состояние, он был типичным «синим воротничком» и основную часть своей жизни проработал на бумажной фабрике.

Коллекционирование автомобилей было его главным хобби, при этом владелец раритетов не отличался системностью — просто покупал те машины, которые ему нравились.

На серию аукционов предполагается выставить среди прочего такие культовые модели как Ford Model T 1923 года, Ford Model A Coupe 1930 года, пикап Ford Truck 1936 года, Chevrolet Coupe Street Rod 1938 года, Chevrolet Corvette 1973 года, Chrysler Imperial 1959 года, Ford Thunderbird 1955 года, кабриолет Chevrolet Corvair 1964 года, два Volkswagen Beetle 1967, а также единственную машину, принадлежавшую жене Шролла, Ford Falcon 1961 года.

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