В США собак научили искать заболевшие апельсиновые деревья

Использование собак, специально обученных учеными Сельскохозяйственной исследовательской службы Министерства сельского хозяйства США, оказалось наиболее эффективным способом выявления опасной болезни цитрусовых деревьев — так называемого позеленения (citrus greening disease).

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Специалист по защите растений Тимоти Готвальд (Timothy R. Gottwald) из Флориды и его коллеги установили, что собак можно обучить вынюхивать бактерий, вызывающих позеленение цитрусовых, с точностью более 99 %. Метод тренировки похож на подготовку, которую проходят собаки, которые ищут взрывчатые вещества. Собак учат реагировать на особый запах и садиться рядом с его источником.

Родина этой болезни — тропическая Азия, в Китае ее называют «болезнью зеленого дракона» (хуанлунбин). Болезнь вызывает бактерия рода Liberibacter. Листья пораженных деревьев желтеют и преждевременно опадают. Затем отмирают ветви, корни, и дерево погибает. Плоды больных деревьев небольшие, неправильной формы, с толстой, бледной кожицей, которая остается зеленой в нижней части. Вкус плодов становится горьким. Переносит болезнь небольшое насекомое, длиной всего до четырех миллиметров — азиатская цитрусовая листоблошка (Diaphorina citri).

Болезнь, начав свой путь в Китае, уже распространилась по Индии, Шри-Ланке, Малайзии, Индонезии, Мьянме, Филиппинам, Пакистану, Таиланду, островам Рюкю, Непалу, Саудовской Аравии и Афганистану. Также вместе с листоблошкой она проникла на острова Реюньон и Маврикий, в Бразилию и Мексику. В 2005 году «болезнь зеленого дракона» впервые появилась во Флориде, а в марте 2012 года была отмечена в Калифорнии и Техасе. С тех пор она проникла также в Джорджию и Луизиану. За последнее десятилетие из-за позеленения цитрусовых производство апельсинов в США сократилось вдвое и, по мнению специалистов, болезнь способна полностью уничтожить эту отрасль сельского хозяйства.

Polit.ru

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