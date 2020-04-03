С разных уголков мира приходят новости о людях преклонного возраста, которые смогли побороть коронавирус. В этот раз мы можем порадоваться за жителя американского штата Орегон, ветерана Второй мировой войны Билла Лапсчиса. Он сумел справиться с болезнью в свои 104 года и стал, вероятнее всего, самым старым человеком, которому это удалось. А на Кубе от вируса вылечилась 94-летняя женщина. Ранее мы рассказывали и о 101-летнем итальянце, также оказавшемся сильнее, чем COVID-19.
- Билл Лапсчис в годы Второй мировой войны служил на Алеутских островах
Лапсчис был одним из 15 жителей дома престарелых для ветеранов, у которых диагностировали COVID-19. Двое из них скончались, однако Лапсчису, самому старшему из них, болезнь удалось побороть.
В итоге он отметил выздоровление в день своего 104-го дня рождения, который пришелся на начало этой недели. Он пригласил на праздник несколько гостей, которые пришли в масках и вынуждены были стоять на расстоянии не менее двух метров от именинника.
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На Кубе, в свою очередь, из больницы выписали 94-летнюю кубинку, ранее госпитализированную с коронавирусом. Об этом сообщается в распространенном заявлении министерства здравоохранения республики.
«За минувшие сутки было выписано четыре человека, среди которых 94-летняя гражданка Кубы», — говорится в сообщении минздрава.
Ранее сообщалось, что 94-летняя кубинка, проживающая в районе Гаваны Пласа, заразилась коронавирусом от своей дочери, которая 7 марта вернулась из Испании.
Всего на Кубе, по последним данным, вылечились 12 человек. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса достигло 212. За последние сутки COVID-19 выявлен еще у 26 человек, а всего 2742 пациента госпитализировано с подозрением на коронавирус.
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В США от коронавируса смог вылечиться 104-летний ветеран. Ура!
С разных уголков мира приходят новости о людях преклонного возраста, которые смогли побороть коронавирус. В этот раз мы можем порадоваться за жителя американского штата Орегон, ветерана Второй мировой войны Билла Лапсчиса. Он сумел справиться с болезнью в свои 104 года и стал, вероятнее всего, самым старым человеком, которому это удалось. А на Кубе от вируса вылечилась 94-летняя женщина. Ранее мы рассказывали и о 101-летнем итальянце, также оказавшемся сильнее, чем COVID-19.
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