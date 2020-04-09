В США от коронавируса скончался актер из фильмов Копполы и Тарантино Аллен Гарфилд

В одной из больниц американского штата Калифорния умер актер Аллен Гарфилд. По словам врачей, у него обнаружили COVID-19, пишет The Hollywood Reporter.

Эту информацию также подтвердила в Facebook его коллега Рони Блейкли. Гарфилду было 80 лет.

Аллен Гарфилд (настоящее имя — Аллен Гурвиц) родился в 1939 году в Ньюарке (штат Нью-Джерси). После школы он работал спортивным журналистом, занимался боксом и участвовал в любительских соревнованиях. В 1960-х Гарфилд занимался в актерской студии в Нью-Йорке, играл в театрах, а в конце 60-х начал сниматься в кино.

Гарфилд снялся более чем в ста фильмах; он известен в основном по ролям нервных злодеев, мелких преступников или коррумпированных бизнесменов и политиков. Характерным примером является шеф полиции в криминальной комедии «Полицейский из Беверли-Хиллз 2». Интересный факт, что Квентин Тарантино брал уроки у Гарфилда в самом начале своей карьеры как режиссера.

Также Аллен Гарфилд играл в фильмах «Бананы» Вуди Аллена, «Организация» Сидни Пуатье, «Разговор» и «Клуб «Коттон» Фрэнсиса Форда Копполы. Среди его работ — роли в двух фильмах немецкого режиссера Вима Вендерса «Положение вещей» и «Когда наступит конец света».

Одной из последних ролей Гарфилда была роль второго плана в мистическом триллере Романа Полански «Девятые врата»; незадолго до начала съемок актер перенес инсульт, но Полански не стал заменять его, а придумал, как изменить сыгранного Гарфилдом персонажа.

В 2004-м Аллен Гарфилд перенес повторный, обширный инсульт; с тех пор он не снимался.

По инф. rosbalt.ru

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