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В США не стало Дэвида Пола, сыгравшего брата-близнеца в голливудской комедии «Няньки»
По инф. rosbalt.ru   
08 Марта 2020 г.
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Актер Дэвид Пол скончался в США в возрасте 62 лет. Он известен по роли культуриста-няньки из одноименного фильма, в котором сыграл на пару с братом-близнецом Питером.

В США не стало Дэвида Пола, сыгравшего брата-близнеца в голливудской комедии «Няньки»

EOB News уточняет, что актер умер во сне.

Дэвид не дожил два дня до очередного дня рождения.

В нашей стране Дэвид и Питер запомнились сыграв главные роли в комедии «Няньки». Кроме «Нянек», Пол появлялся в таких лентах, как «Рыцарь дорог» и «Прирожденные убийцы».

Немного биографии этих удивительных актеров:

Два брата родились 10 января 1957 года в небольшом американском городке Хартфорт, который расположен в штате Коннектикут. Дэвид и Питер стали 3 и 4 детьми в семье Полов.

В юности, как и все американские дети братья-близнецы увлекались американским футболом, так же в их интересы входила борьба, которая требовала наличия хорошей физической силы и выносливости.

После борьбы братья переключаются на бодибилдинг, в 15 лет Дэвид при собственном весе в 65 килограмм выжимал штангу в 136 кг (позже он сумел пожать 230 кг обратным хватом). Позже их увлечение переросло в бизнес и братья открыли собственный тренажерный зал, со скромным названием «Дом Металла». Правда со временем им стало тесно в своём городе и они решают переехать в столицу бодибилдинга — Калифорнию.

В Калифорнии парни начинают тренироваться в самом известном зале среди культуристов — Gold’s Gym’е. Где удивляют всех своими прекрасными внешними данными, а так же невиданной силой для культуристов. В голдс гуме можно было встретить Дэвида Пола, который качает бицепс 58 килограммовыми гантелями и выполняет фронтальные приседания со штангой весом в 226 килограмм. Никто из культуристов того времени не поднимал таких весов, есть свидетельства о выполнении одним из братьев жима штанги из-за головы штангой весом в 145 килограмм.

  • Братья-близнецы в фильме «Няньки»

Находясь в великолепной форме и занимаясь по 6 раз в неделю Питер и Дэвид снялись в 12 кинофильмах, самый известный в России — «Няньки», снятый в 1994 году.

Кое-что известно и о диете спортсменов — они съедали по 36 яиц в день, так же очень любили молоко и 3,5% йогурт. Братья старались принимать пищу каждые 1,5 часа.

В последнее время бодибилдинг ушел из жизни братьев.  Питер Пол продолжил свою актёрскую карьеру и с 2005 года ведёт своё телешоу. Дэвид Пол стал фотографом, в частности, он снимал культуристов для журналов о бодибилдинге, также писал музыку, которую сам же и исполнял.

По инф. rosbalt.ru

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