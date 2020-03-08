В США не стало Дэвида Пола, сыгравшего брата-близнеца в голливудской комедии «Няньки»

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Дэвид не дожил два дня до очередного дня рождения.
В нашей стране Дэвид и Питер запомнились сыграв главные роли в комедии «Няньки». Кроме «Нянек», Пол появлялся в таких лентах, как «Рыцарь дорог» и «Прирожденные убийцы».
Немного биографии этих удивительных актеров:
Два брата родились 10 января 1957 года в небольшом американском городке Хартфорт, который расположен в штате Коннектикут. Дэвид и Питер стали 3 и 4 детьми в семье Полов.
В юности, как и все американские дети братья-близнецы увлекались американским футболом, так же в их интересы входила борьба, которая требовала наличия хорошей физической силы и выносливости.
После борьбы братья переключаются на бодибилдинг, в 15 лет Дэвид при собственном весе в 65 килограмм выжимал штангу в 136 кг (позже он сумел пожать 230 кг обратным хватом). Позже их увлечение переросло в бизнес и братья открыли собственный тренажерный зал, со скромным названием «Дом Металла». Правда со временем им стало тесно в своём городе и они решают переехать в столицу бодибилдинга — Калифорнию.
В Калифорнии парни начинают тренироваться в самом известном зале среди культуристов — Gold’s Gym’е. Где удивляют всех своими прекрасными внешними данными, а так же невиданной силой для культуристов. В голдс гуме можно было встретить Дэвида Пола, который качает бицепс 58 килограммовыми гантелями и выполняет фронтальные приседания со штангой весом в 226 килограмм. Никто из культуристов того времени не поднимал таких весов, есть свидетельства о выполнении одним из братьев жима штанги из-за головы штангой весом в 145 килограмм.
Братья-близнецы в фильме «Няньки»
Находясь в великолепной форме и занимаясь по 6 раз в неделю Питер и Дэвид снялись в 12 кинофильмах, самый известный в России — «Няньки», снятый в 1994 году.
Кое-что известно и о диете спортсменов — они съедали по 36 яиц в день, так же очень любили молоко и 3,5% йогурт. Братья старались принимать пищу каждые 1,5 часа.
В последнее время бодибилдинг ушел из жизни братьев. Питер Пол продолжил свою актёрскую карьеру и с 2005 года ведёт своё телешоу. Дэвид Пол стал фотографом, в частности, он снимал культуристов для журналов о бодибилдинге, также писал музыку, которую сам же и исполнял.
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